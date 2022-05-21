Son dakika | Konyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi Abdülkadir Bardakcı şoku!
Son dakika haberi... Süper Lig'in son haftasında bu akşam (21 Mayıs Cumartesi) Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Konyaspor'da Abdülkadir Bardakcı'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.
Konyaspor , Süper Lig 'in son haftasında Beşiktaş 'a konuk olacak. Bu akşam (21 Mayıs Cuamrtesi) oynanacak zorlu karşılaşmada Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.
Konyaspor'un önemli isimlerinden Abdülkadir'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğine ilişkin kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Sol baldır kas grubunda hissettiği ağrı nedeniyle yapılan tetkiklerde sol gastroknemius kas zarında 2. derece yaralanma saptanmış olup tedavisine başlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacaktır"