SON DAKİKA | Konyaspor, Zymer Bytyqi ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, devre arasında kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Norveç basınından VG, Zymer Bytyqi'nin Viking'den ayrılarak Türkiye'ye transfer olacağını açıklamıştı ki BeIN SPORTS'un haberine göre Konyaspor, oyuncuyla 2.5 yıllık bir anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Viking formasıyla 10 gol, 12 asistlik performans sergileyen Kosovalı sağ açık, burada sergilediği performans ile birçok takımın dikkatini çekmişti. Bugün menajeri Imad El Hammichi ile İstanbul yolculuğuna çıkan ve uçaktan bir paylaşım yapan Bytyqi'nin iki Süper Lig ekibiyle görüştüğü iddia edilmişti. Viking ile sözleşmesi sona eren oyuncunun Konyaspor ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.