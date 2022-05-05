6 yıldır Konyaspor forması giyen ve geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla da adeta yıldızlaşan Amir Hadziahmetovic’e teklifler ardı ardına geliyor. Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istemişti. Asıl resmi adım ise Udinese’den geldi. Konyaspor’un oyuncunun bedelini 7 milyon Euro olarak belirlediği ifade ediliyor. Amir’in transferine kesin gözle bakılıyor.

Abdülkerim gözde hale geldi

Yeşil-Beyazlılar’da ayrıca Abdülkerim Bardakçı da sezonun en öne çıkan isimlerinden. Performansıyla Milli Takım ’a kadar yükselen başarılı savunmacıyı Beşiktaş çok uzun süredir takıma kazandırmak istiyor. Kulüpler arasında resmi görüşmeler devam ederken İç Anadolu ekibi Abdülkerim’i de en azından 3 milyon Euro’luk bedelle satmak istiyor. Yeşil-Beyazlılar’ın Abdülkerim için kapıyı şimdilik 5 milyon Euro’dan açtığı belirtiliyor.