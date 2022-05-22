Süper Lig'de 2021/22 sezonunun flaş takımı olan, topladığı 68 puanla 3. sırada yer alan ve önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, transferde gaza bastı.

Yeşil Beyazlılar, sezonu Farense'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Sporting'de bulunan Bruno Paz'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş -Konyaspor maçını Vodafone Park'ta takip eden 24 yaşındaki ön libero, İç Anadolu ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Farense'de çıktığı 26 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Portekizli orta sahanın ismi sezon başı Fenerbahçe ile anılmıştı. Dönemin teknik direktörü Pereira'nın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen genç oyuncu, 2022/23 sezonundan itibaren Konyaspor forması giyecek.







