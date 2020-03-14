SON DAKİKA! Konyaspor cephesinden flaş tepki

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken, 15. dakikada yaşanan bir pozisyon, maça damga vurdu. Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içerisinde iyi yükseldi ve vuruşunu yaptı. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, güçlükle topu kontrol ederken, topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu oldu.

Pozisyon VAR sistemi üzerinden incelenirken, topun tamamının çizgiyi geçmediği belirtildi. Bu kararın ardından Konyaspor cephesi, twitter hesabından 2 flaş paylaşım yaptı.

İlk olarak golün tanımını paylaşan Konyaspor Kulübü, şu göndermeyi yaptı: ''Pozisyon VAR sistemi üzerinden incelenirken, topun tamamının çizgiyi geçmediği belirtildi.''

Konyaspor cephesi daha sonra ise, pozisyonun fotoğrafını 'İşte o an!' notuy paylaştı. Bu iki paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.



