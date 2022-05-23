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Son dakika | Konyaspor Bruno Paz transferini açıkladı

Konyaspor, son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Farense forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

23 Mayıs 2022, Pazartesi 16:13 Son Güncelleme:
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Son dakika | Konyaspor Bruno Paz transferini açıkladı

Konyaspor , son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Farense forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Konyaspor resmen açıkladı...

İttifak Holding Konyaspor’umuz, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Süleyman Oğuz katıldı.

Sporting Lizbon alt yapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Bruno Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı.

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