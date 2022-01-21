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Son dakika | Konyaspor, Amilton'u transfer etti

Son dakika haberi... Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Konyaspor, geçtiğimiz günlerde Antalyaspor ile yollarını ayıran Amilton Minervino'yu transfer etti.

21 Ocak 2022, Cuma 15:26 Son Güncelleme:
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Son dakika | Konyaspor, Amilton'u transfer etti

Konyaspor , Antalyaspor’dan ayrılan Amilton Minervino’yu 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Amilton, kendisini 1 buçuk yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Son olarak Antalyaspor'da oynayan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Konyaspor’da 93 numaralı formayı terletecek.

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