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Son dakika! Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Lillestrom-Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

02 Ağustos 2022, Salı 15:21 Son Güncelleme:
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Son dakika! Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli oldu

Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ile arabam.com Konyaspor , 2. ön eleme turunu başarıyla geçerek 3. ön eleme turuna yükselmişti.

Medipol Başakşehir'in İzlanda'nın Breidablik, arabam.com Konyaspor'un ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belli oldu.

Gerçekleştirilen kura çekimine göre Medipol Başakşehir play-off'a yükselirse Lillestrom-Royal Antwerp galibi ile, arabam.com Konyaspor ise play-off'ta Neftçi PFK - SK Rapid Wien galibi ile karşılaşacak.


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