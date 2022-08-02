Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ile arabam.com Konyaspor , 2. ön eleme turunu başarıyla geçerek 3. ön eleme turuna yükselmişti.

Medipol Başakşehir'in İzlanda'nın Breidablik, arabam.com Konyaspor'un ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belli oldu.

Gerçekleştirilen kura çekimine göre Medipol Başakşehir play-off'a yükselirse Lillestrom-Royal Antwerp galibi ile, arabam.com Konyaspor ise play-off'ta Neftçi PFK - SK Rapid Wien galibi ile karşılaşacak.







