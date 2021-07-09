SON DAKİKA | Kolasinac transferinde Mesut Özil devreye girecek

Önümüzdeki sezon mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe iddialı bir kadro kurmak adına yoğun mesai harcıyor. Takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Sarı-Lacivertliler savunmanın kalitesini artırmak adına harekete geçti. Kanarya, İngiliz ekibi Arsenal'in yollarını ayırmaya hazırlandığı Sead Kolasinac için düğmeye bastı. Topçular'la 1 yıllık sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sol bek için maliyet araştırmaları başladı.

Temaslar başlayacak

Kırmızı-Beyazlılar haftalık 100 bin Pound kazanan ve teknik direktör Mikel Arteta'nın gelecek planları arasında yer almayan Boşnak oyuncuyu çok cüzi bir rakama bırakmaya hazır. Bunu fırsat bilecek olan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile temaslara başlayacak. Kolasinac ile sıkı bir dostluğu bulunan Mesut Özil de bu transfer görüşmelerinde önemli rol oynayacak. Ali Koç ve ekibinin, Mesut'u Arsenal'den eski takım arkadaşını ikna etmek adına görevlendireceği gelen haberler arasında.







