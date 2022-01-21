Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 3-0 mağlup olan ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay istifa kararı aldı. 90 dakika sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan ve camianın önünü açmasının gerektiğini vurgulayan Akçay, şu ifadeleri kullandı:

'Taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun'

''Farklı eksik oyuncularla geldik ama umut taşıyorduk. Kaybettik üzgünüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyoruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz. Bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla bakan başkanımız ve yönetim kurulundan Allah razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun''

Spor Toto 1. Lig'de son 10 maçta sadece 1 galibiyet alan Kocaelispor, 24 puanla 13. sırada yer alıyor.

11 yıllık 1. Lig hasretini sonlandırdı

Ocak 2021'de Kocaelispor'un başına geçen 63 yaşındaki teknik direktör, Körfez ekibinin 11 yıllık 1. Lig hasretini sonlandırmıştı. Akçay yönetimindeki Kocaelispor, 28 Mayıs 2021'de 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etmiş, Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti.

Mustafa Reşit Akçay'la 47 maça çıkan Yeşil Siyahlılar, 22 galibiyet, 9 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.