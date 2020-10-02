SON DAKİKA | Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i istiyor

Sezon başında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek için Kocaelispor'un devrede olduğu öğrenildi. Körfez ekibinin genç futbolcuyu kiralamak için girişimde bulunduğu bildirildi. Transferin önündeki tek engel ise Erol Bulut. Teknik adam genç futbolcunun kadroda kalmasını istiyor.

02 Ekim 2020, Cuma 15:20 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA | Kocaelispor Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i istiyor

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sezon başında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek için Kocaelispor'un devrede olduğu öğrenildi. Körfez ekibinin genç futbolcuyu kiralamak için girişimde bulunduğu bildirildi. 

Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, İsmail Yüksek'in takımda kalmasını istiyor. Körfez ekibi ise genç futbolcu ile ilgili transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Erhan Altın'ın yardımcısı Taner Gülleri, İsmail Yüksek ile ilgili Altın'a olumlu referans verdi. Taner Gülleri Gölcükspor'u çalıştırırken İsmail Yüksek de onun öğrencilerindendi.

Mehmet Caner Kolağasıgil  


İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Papiss Cisse transferi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! ''Bize gelseydi..''


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...