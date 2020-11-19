Son dakika | Klay Thompson'ın aşil tendonu koptu
Son dakika NBA haberi... Golden State Warriors'un önemli ismi Klay Thompson'ın antrenmanda sakatlanmasının ardından durumun ciddi olduğu öğrenildi. Amerikan medyasındaki haberlere göre Thompson'ın aşil tendonu koptu.
Golden State Warriors'ın oyun kurucularından Klay Thompson, dün antrenman esnasında sakatlık yaşamıştı. ABD medyasına göre ise yıldız oyuncunun aşil tendonunun koptu. Klay Thompson, büyük ihtimalle 2020-21 sezonu boyunca forma giyemeyecek.
Thompson, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon da forma giyememişti.