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Son dakika | Klay Thompson'ın aşil tendonu koptu

Son dakika NBA haberi... Golden State Warriors'un önemli ismi Klay Thompson'ın antrenmanda sakatlanmasının ardından durumun ciddi olduğu öğrenildi. Amerikan medyasındaki haberlere göre Thompson'ın aşil tendonu koptu.

19 Kasım 2020, Perşembe 22:05 Son Güncelleme:
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Son dakika | Klay Thompson'ın aşil tendonu koptu

Golden State Warriors'ın oyun kurucularından Klay Thompson, dün antrenman esnasında sakatlık yaşamıştı. ABD medyasına göre ise yıldız oyuncunun aşil tendonunun koptu. Klay Thompson, büyük ihtimalle 2020-21 sezonu boyunca forma giyemeyecek.

Thompson, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon da forma giyememişti.


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