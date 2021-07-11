660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu. Başpehlivanlık adına finalde İsmail Koç ve Ali Gürbüz karşı karşıya gelecekler.

Yarı final eşleşmelerinde İsmail Koç, Faruk Akkoyun'u geçerek finale çıkarken Ali Gürbüz, oldukça zorlu mücadelede Orhan Okulu'yu yenerek finale ulaşmayı başardı.





Kol bağlayan pehlivanlar tribünleri selamladı, peşrevleriyle seyirciyi coşturdu ardından güreşe başladı.

İki Antalyalı başpehlivanın güreşi Ali Gürbüz'ün Orhan Okulu'ya sert el enseleriyle başladı. Orhan Okulu rakibinin kasnağına çalıştı, Ali Gürbüz ise uzun boy avantajıyla rakibinin oyun kurmasına izin vermedi. Pasif güreştikleri için her iki pehlivan da ihtar aldı. Her iki pehlivan, puan alanın kazanacağı bölüme geçilmesi için birbirini tarttı, heyecan oluşturacak çok fazla pozisyon yaşanmadı. 40 dakikalık normal sürede kazanan çıkmayınca, puanlama devresine geçildi. Bu devre de bir iki atak haricinde pasif geçti. Müsabakanın 70. dakikasında Ali Gürbüz, rakibi Orhan Okulu'yu açık düşürerek yendi ve adını finale yazdırdı.

Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç ile Faruk Akkoyun arasındaki güreşte ise İsmail Koç'un daha aktif olduğu görüldü. İsmail Koç, tırpanları ve sürmeyle rakibini yormaya çalıştı. Pasif güreştiği gerekçesiyle Faruk Akkoyun'a iki ihtar verildi. İsmail Koç, rakibinin oyun kurarken boşluğundan yararlandı, rakibini sırt aşağı yendi ve finale çıktı. Müsabaka 20 dakikada tamamlandı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali, İsmail Koç ile Ali Gürbüz arasında yapılacak.

Yarı final müsabakasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da protokol tribününden izledi.

Altın kemer son dönemde çoğunlukla Antalya'ya gitti

Son 10 yıldaki başpehlivanlık unvanlarına bakıldığında, 2014 ve 2016 yılı hariç altın kemer hep Antalya'ya gitti.

2014'te Samsunlu Fatih Atlı'nın ve 2016'da Ordulu Recep Kara'nın başpehlivanlığı haricinde, Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, Korkutelili Ali Gürbüz, Elmalılı İsmail Balaban, Kumlucalı Orhan Okulu altın kemeri Antalya'ya taşıdı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 organizasyonun şampiyonları şöyle:

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

2019: Ali Gürbüz

2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.