Son dakika | Kim Min Jae Napoli'ye transfer oldu! İşte bonservisi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Fenerbahçe, Kim Min Jae’nin Napoli’ye transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) daha sonra yapılan bildirimde ise Kim Min Jae'nin bonservis bedeli de açıklandı.
Fenerbahçe’nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min-jae, İtalyan ekibi Napoli’ye 18 milyon 50 bin Euro bedelle transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Çin’in Beijing Guoan takımından 3 Milyon Euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan Kim Min-jae kariyerine İtalya’da devam edecek. 25 yaşındaki defans oyuncusu 1 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerde başarılı performansı ile takdir toplamıştı. 2022-2023 sezonu kampından transfer görüşmelerini yapmak üzere erken ayrılan Güney Koreli, İtalya Serie A takımlarından Napoli ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe transfer ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Bonservisi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Kim Min Jae'nin bonservisine ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır"