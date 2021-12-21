Kenan Koçak Fenerbahçe 'nin başına geçecek mi? Son dakika açıklamasını Koçak Fanatik'e yaptı. Koçak "Açıklama yapmam doğru olmaz, gereken açıklamayı TFF yapacak" dedi.

Havalimanında muhabirimize konuşan Kenan Koçak ayrıca "Ali Koç'un Fenerbahçe maçında hem hocamız Kuntz hem de benim yanıma gelmesi gayet normal, bizim Milli Takımlar için bir hedefimiz var ona konsantreyiz. Şimdi de Adana Demirspor - Galatasaray maçı için Adana’ya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Kenan Koçak ismi ön plana çıkmıştı.

Murat Akbaş - Fanatik özel