Galatasaray'ın tranfser gündeminde yer alan Sinan Gümüş ve Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan'ın Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşım Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Kenan Karaman'ın serbest kalma bedeli 2 milyon Euro

Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'da küme düşmesinin ardından Kenan Karaman ismi bir çok Süper Lig kulübüyle anılmaya başlanmıştı. 2 Milyon Euro serbest kalma bedeli olan Kenan Karaman ile Galatasaray'da yakından ilgileniyor.

Sinan Gümüş geri dönecek mi?

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalya Serie A ekibi Genoa'ya giden ve devre arasında Antalyaspor'a kiralk olarak gelen Sinan Gümüş ismi de Galatasaray ile anılıyor. Sinan Gümüş için Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtilmişti.

Türk Telekom'da transfer görüşmesi!

Sarı-Kırmızılı yönetimin iki oyuncunun transfer şartlarını görüşmek için menajer Ersin Akan'ı Türk Telekom Stadı'na davet ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray yönetimiyle görüşen Akan'ın yaptığı paylaşım bir kez daha Galatasaray taraftarının dikkatini çekti.

Ersin Akan'ın yaptığı o paylaşım...