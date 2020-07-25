SON DAKİKA! Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı

Keçiörengücü'nü 2018-2019'da TFF 1. Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, Başkent ekibinden ayrıldı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Serkan Özbalta ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Keçiörengücü, TFF. 1. Lig'deki ilk sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamlamış ve Play-Off hattını kıl payı ile kaçırmıştı. 41 yaşındaki başarılı teknik adam, 2017-2018 sezonunda devraldığı Keçiörengücü'nde 89 maçta 1.83 puan ortalaması yakalayarak dikkat çeken bir performans sergiledi.



