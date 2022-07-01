Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , bu sezon ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, en son Altay forması giyen Kazımcan Karataş ile sözleşme imzaladı.

Transferin maliyeti

Sarı-Kırmızılı ekip genç futbolcu için Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenlerken, KAP'a da açıklamada bulundu. Galatasaray, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Kazımcan Karataş transferi için Altay'a 20 milyon TL ödeneceğini duyurdu.

Ayrıca Kazımcan Karataş'a 400 bin TL imza ücreti ödeneceği belirtilirken, futbolcunun kazanacağı maaş ise şu şekilde:

2022/23: 5.350.000 TL

2023/24: 6.750.000 TL

2024/25: 7.500.000 TL

2025/26: 8.500.000 TL

2026/27: 10.000.000 TL

İlk sözleri

İmzanın ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Kazımcan Karataş, "4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Çok güzel bir gün geçiriyorum, umarım daha iyi günler bizi bekler. Şampiyonluklar hep bizim olur. Tek isteğim Galatasaray'da forma giymekti. Çok şanslıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Burada sahaya çıkınca tüylerim diken diken olmuştu. Elimden geleni yapacağım. Galatasaray taraftarları bizi her zaman desteklesin. Mayıslar bizimdir." sözlerini dile getirdi.

Kariyeri

16 Ocak 2003 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başladı. Altay’ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takım kategorisine yükselen genç futbolcu, milli takım alt yaş kategorilerinde ise 16 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.

Sol bek mevkisinde oynayan 19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Altay’da 23’ü Süper Lig müsabakası olmak üzere toplam 32 maçta sahaya çıktı. 1733 dakika sahada kalan Karataş, bir gol ve iki asistlik istatistikle sezonu noktaladı.



