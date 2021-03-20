Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük konusunda Hamza Hamzaoğlu ile anlaştıklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu! Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu’na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezonki 4. teknik direktör

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, Bektaş ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcısı Ömer Faruk Mahir ile 2 maça çıkmıştı. Daha sonra Samet Aybaba’yı göreve getiren Sarı Kırmızılılar'da Aybaba ile yollar ayrıldıktan sonra takım, 2 hafta altyapıda görev yapan Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli’ye emanet edilmişti. 11 Ocak tarihinde Romen teknik direktör Dan Petrescu ile anlaşan Kayserispor, 8 hafta sonra deneyimli teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Petrescu ile yollar ayrılmasının ardından Uğur Kulaksız’a emanet edilen Kayserispor, 2 galibiyet 1 yenilgi aldı. Dan Petrescu ile yolların ayrılmasından günler sonra Yalçın Koşukavak’ın yardımcıları Ramazan Varlı ve Yağız Çekem, Kayserispor’da Uğur Kulaksız’ın ekibinde yer almıştı. Uğur Kulaksız yönetiminde 6 maça çıkan Kayseri ekibi, 4 galibiyet 2 de mağlubiyet almıştı.

'Futbolcularımız, Uğur hocamıza güveniyoruz'

Dan Petrescu ile yolların ayrılmasının ardından takım, altyapı koordinatörü Uğur Kulaksız göreve gelmişti. Başkan Berna Gözbaşı da kişisel sosyal medya hesabından, ''Emeklerimizin karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserispor'umuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız, Uğur hocamıza güveniyoruz.'' paylaşımını yapmıştı. Kulaksız, Kayserispor'da sadece 6 maça çıkabildi.

Son olarak Fatih Karagümrük'e 3-0 kaybeden Kayserispor, 31 puanla 16. sırada yer alıyor.