Süper Lig'de 16. sırada olan ve teknik direktör Dan Petrescu ile istenilen performansı gösteremediği için yollarını ayıran Kayserispor'da teknik sorumluluğa takımın antrenörleri Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A takımımız Teknik Sorumluluğuna uzun yıllar kulübümüze hizmet veren antrenörlerimiz Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli getirilmiştir.

Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz...