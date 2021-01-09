Denizlispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle ayağa kalkan Kayserispor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Samet Aybaba'nın ayrılığı sonrası yeni hoca arayışlarına giren Kayserispor, aradığı ismi Romanya'da buldu. Kayseri ekibi, Rumen futbol adamı Dan Petrescu ile anlaşmaya vardı. Ailesi ile birlikte Dubai’de bulunan Rumen teknik direktör, yarın Türkiye'de olacak ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Sezon sonuna kadar Kayserispor'dan 500 bin euro alacak olan Petrescu, takımı ligde tutması halinde ekstra ücret kazanacak. Petrescu'nun Kayserispor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.







