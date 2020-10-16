Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da corona virüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta bir oyuncusunun corona virüs testi pozitif çıkan Kayserispor'da bugün sabah saatlerinde bir oyuncuya daha uygulanan testte pozitif sonuç çıktığı açıklandı. Kulübün yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.





Geçtiğimiz hafta bir oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Kayserispor, bugün yapılan açıklamadan önce 15 Ekim'de de başka bir oyuncusunda daha corona virüs bulgularına rastlandığını açıklamıştı. Böylece Süper Lig'de yarın (17 Ekim Cumartesi) Sivasspor ile karşılaşmaya hazırlanan Kayserispor'da corona virüse yakalanan oyuncu sayısı 3'e çıkmış oldu.