MENÜ

SON DAKİKA! Kayserispor'da 2 futbolcuda koronavirüs vakası!

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yapılan koronavirüs testleri sonucunda 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.

28 Kasım 2020, Cumartesi 19:35 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Kayserispor'da 2 futbolcuda koronavirüs vakası!

Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Kayserispor'da rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda 2 futbolcunun testi pozitif çıktı. Sarı kırmızılılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2 futbolcunun koronavirüs vakasına yakalandığını duyurdu.

İşte Kayserispor'dan yapılan o açıklama:

Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır.

TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...