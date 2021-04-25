SON DAKİKA! Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

20 Mart'ta takımın başına getirilen tercübeli teknik adamın Kayseri macerası 41 gün sürdü. Ligde 19. sırada yer alarak düşme hattında bulunan Kayserispor, bu sezon 4. teknik adamla yollarını ayırmış oldu.





Kayserispor'da Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu ve son olarak Hamza Hamzaoğlu teknik adam olarak görev aldı. Hamza Hamzaoğlu, sarı kırmızılı takımda çıktığı 6 maçta 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

Kayserispor kulübü ayrılığı resmen açıkladı



