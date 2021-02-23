Son dakika | Kayserispor Dan Petrescu ile yollarını ayırdı

DHA'nın haberine göre; Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren ve son olarak Sivasspor deplasmanında 2-0 mağlup olan Kayserispor'da Rumen teknik adam Dan Petrescu'yla yolları ayırdı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teşekkürler Dan Petrescu
Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1364288172600012802