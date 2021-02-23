Son dakika | Kayserispor Dan Petrescu ile yollarını ayırdı

DHA'nın haberine göre; Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren ve son olarak Sivasspor deplasmanında 2-0 mağlup olan Kayserispor'da Rumen teknik adam Dan Petrescu'yla yolları ayırdı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teşekkürler Dan Petrescu

Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeblerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü











