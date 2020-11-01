SON DAKİKA! Kayserispor Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan ve ligde alt sıralarda yer alan Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kayserispor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız.

Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.