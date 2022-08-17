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Son dakika! Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can

Süper Lig'de henüz 2. haftanın sonunda teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, geçen sezon takımın başında olan Şenol Can'ı teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

17 Ağustos 2022, Çarşamba 15:32 Son Güncelleme:
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Son dakika! Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can

Süper Lig 'de ilk teknik direktör ayrılığı yaşanmış ve Kasımpaşa, Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. Lige Başakşehir karşısında 4-0, Fenerbahçe karşısında da 6-0'lık mağlubiyetle başlayan İstanbul ekibi, sarı lacivertlilerle oynanan maçın sonrasında teknik direktör Sami Uğurlu'nun verdiği istifayı kabul ederek teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Kasımpaşa yönetimi, yaptığı görüşmeler neticesinde geçen sezon takımın başında olan Şenol Can'a yeniden takımı emanet etti. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada "Kulübümüzün teknik sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir" denildi. 39 yaşındaki teknik adam resmi sözleşmeye imza attı.

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