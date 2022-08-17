Süper Lig 'de ilk teknik direktör ayrılığı yaşanmış ve Kasımpaşa, Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. Lige Başakşehir karşısında 4-0, Fenerbahçe karşısında da 6-0'lık mağlubiyetle başlayan İstanbul ekibi, sarı lacivertlilerle oynanan maçın sonrasında teknik direktör Sami Uğurlu'nun verdiği istifayı kabul ederek teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Kasımpaşa yönetimi, yaptığı görüşmeler neticesinde geçen sezon takımın başında olan Şenol Can'a yeniden takımı emanet etti. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada "Kulübümüzün teknik sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir" denildi. 39 yaşındaki teknik adam resmi sözleşmeye imza attı.