Süper Lig 'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan ve 17. haftada takımı Sami Uğurlu'ya emanet eden Kasımpaşa, 44 yaşındaki teknik direktörün göreve gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünmüştü. Muhteşem bir çıkış yakalayarak takımı ligde tutmayı başaran İstanbul ekibi, başarılı futbol adamı ile yoluna devam etme kararı aldı.

Lacivert Beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sami Uğurlu ile 3 yıllık sözleşme yenilenmiştir" ifadesi yer aldı. Uğurlu, Kasımpaşa'nın başında 20 lig maçına çıkarken 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 39 puan topladı.