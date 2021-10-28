Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yeni teknik direktör Hakan Kutlu oldu. Son haftalardaki kötü sonuçların ardından Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi adına Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Sezona Şenol Can yönetiminde başlayan Kasımpaşa, ilk haftanın ardından göreve Cihat Arslan'ı getirmişti. Ligde 10 maç sonunda elde ettiği 1 galibiyet 3 beraberlikle 19. sırada bulunan Kasımpaşa, son 7 haftada sadece 1 beraberlik alabildi.

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49 yaşındaki Hakan Kutlu, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Denizlispor 'da görev yapmıştı.

Kasımpaşa'nın yaptığı kısa açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu’ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz"