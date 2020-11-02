Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibi sosyal medya hesabından resmi açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada ayrılığın nedeni olarak fikir ayrılıkları gösterildi.

Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Altıparmak yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken; 8 gol atıp, 6 gol yedi.

İstanbul ekibi son olarak Süper Lig'de inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yenmişti. Kasımpaşa ligde 11 puanla 6. sırada yer alıyor.

Mehmet Altıparmak'tan ilk açıklama

Yaşanan gelişmenin ardından tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Altıparmak, “Başkan ile yaşadığımız fikir ayrılıkları sonrasında yollarımızı ayırdık” ifadelerine yer verdi.







