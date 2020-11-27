Son dakika haberi... Süper Lig'de ilginç bir ayrılık yaşandı. Kasımpaşa ile 13 Kasım tarihinde anlaşma sağlayan İrfan Buz, 14 gün aranın ardından istifa ettiğini açıkladı.

İrfan Buz'un açıklaması şöyle:

Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.

Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum.

Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarı diliyorum.

Ömer Necati Albayrak