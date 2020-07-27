Süper Lig'de sürpriz ayrılık. Ligi 43 puanla 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi. beIN Sports'un son dakika haberine göre, İstanbul ekibi, başarılı hoca ile yeni sezonda devam etmeyecek.

Tayfur Havutçu'nun ayrılığı sonrası göreve geçen Fuat Çapa ilk 2 maçını kaybetmiş ancak sonradan seri galibiyetler almıştı. Hem koronavirüs salgını arası öncesinde ve devamında oynadığı 12 maçta 27 puan toplayarak şaha kalkan Kasımpaşa, ligin son haftasında Başakşehir'i de 3-2 mağlup ederek sezonu 10. sırada tamamlamıştı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve İstanbul ekibinden ayrılan Çapa, "Sözleşmemiz sezon sonuna kadardı, bugün itibarıyla bitti. Biz burada belirli bir takım inşa ettik ve oyun felsefesi yerleştirdik. Tercihimiz önce mutlaka Kasımpaşa olur ama bugüne kadar gelecek sezonla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kasımpaşa ile görüşmeden kimseyle görüşmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



