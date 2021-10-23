Süper Lig 'de 8 maçtır kazanamayan ve 6 puanla 19. sırada kalan Kasımpaşa'da son dakika gelişmesi... İstanbul ekibi, 2-1 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından teknik direktör Cihat Arslan'a veda etti.

Kasımpaşa, tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığını duyurdu ve resmi sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı:

''Teknik Direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan’a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.''

Kasımpaşa, Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.



