SON DAKİKA | Kasımpaşa Quaresma ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Portekizli yıldız bu sezon Kasımpaşa forması ile 27 Süper Lig maçına çıktı ve 4 gollük katkıda bulundu. 36 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise büyük merak konusu oldu.
https://twitter.com/kasimpasa/status/1288462261372227584
Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları da giydi.