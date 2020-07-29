SON DAKİKA | Kasımpaşa Quaresma ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Portekizli yıldız bu sezon Kasımpaşa forması ile 27 Süper Lig maçına çıktı ve 4 gollük katkıda bulundu. 36 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise büyük merak konusu oldu.









Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları da giydi.







