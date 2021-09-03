Fenerbahçe ile yollarını ayıran Nabil Dirar, resmen Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa, 35 yaşındaki Faslı oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2017'de Monaco'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Dirar, 2020-21 sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de kiralık olarak geçirmişti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Fenerbahçe’de forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"