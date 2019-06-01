SON DAKİKA | Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı!

Kasımpaşa, bugün 1 yıllık sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yolları ayırma kararı aldı. İmza töreni sonrası yapılan yeni sezon planlamasında görüş ayrılıkları yaşayan Üzülmez ve ekibi sözleşmeyi yürürlüğe koymadan görevden ayrıldı.

Ömer Necati ALBAYRAK / FANATİK ÖZEL

Kasımpaşa'dan açıklama

Kasımpaşa kulübü de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ayrılığı doğruladı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir."