Son dakika! Kasımpaşa, Dieumerci Ndongala transferini açıkladı

Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, Genk forması giyen Dieumerci Ndongala'yı renklerine bağladı. Lacivert beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Belçika ligi ekiplerinden KRC Genk’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Dieumerci Ndongala, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

28 yaşındaki Kongolu oyuncu bu sezonun ilk yarısında Genk forması ile 17 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 2 asist kaydetti.