Spor Toto Süper Lig 'in yeni ekibi Ümraniyspor transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Teknik direktör Recep Uçar'ın raporu doğrultusunda Bandırmaspor'dan Allyson, Ankaragücü'nden Geraldo ve Grasshoppers'dan Ermir Lenjani'yi dahil eden İstanbul temcilcisi orta saha transferi için atağa geçti.

Ümraniyespor teklifini yaptı

Ümraniyespor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'tan kiralığı Kartal Kayra Yılmaz için siyah-beyazlı kulübe resmi teklif yaptı.

Beşiktaşlı yetkililer, teklife kamp sürecinden sonra karar vereceklerini İstanbul temsilcisine iletti.

Kartal Kayra'nın Ümraniyespor performansı

21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Ümraniyespor'da 32 maçta oynadı ve 1 gol, 7 asist yaptı. (Ajansspor)