Son dakika! Kartal Kayra için Beşiktaş'a resmi transfer teklifi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor transferde atağa geçti. Kadrosuna Allyson, Geraldo ve Ermir Lenjani'yi dahil eden İstanbul temsilcisi orta saha transferi için Beşiktaş'a teklif yaptı.
Spor Toto Süper Lig 'in yeni ekibi Ümraniyspor transfer çalışmalarına hızlı başladı.
Teknik direktör Recep Uçar'ın raporu doğrultusunda Bandırmaspor'dan Allyson, Ankaragücü'nden Geraldo ve Grasshoppers'dan Ermir Lenjani'yi dahil eden İstanbul temcilcisi orta saha transferi için atağa geçti.
Ümraniyespor teklifini yaptı
Ümraniyespor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'tan kiralığı Kartal Kayra Yılmaz için siyah-beyazlı kulübe resmi teklif yaptı.
Beşiktaşlı yetkililer, teklife kamp sürecinden sonra karar vereceklerini İstanbul temsilcisine iletti.
Kartal Kayra'nın Ümraniyespor performansı
21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Ümraniyespor'da 32 maçta oynadı ve 1 gol, 7 asist yaptı. (Ajansspor)