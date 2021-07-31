Fatih Karagümrük'ün sadece 75 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek Dakar Sacre Coeur'dan kadrosuna kattığı Alassane Ndao'nun yeni takımı belli oldu. İstanbul ekibiyle TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve Süper Lig 'deki ilk sezonunda 11 gol 9 asistlik performans sergileyen Ndao, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.









Al Ahli, ismi 4 büyüklerle de anılan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. Senegalli yıldız için Al Ahli'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli ödediği gelen haberler arasında.

Fatih Karagümrük formasıyla 59 resmi maça çıkan ve 14 gol, 14 asistle skora katkı sağlayan Ndao, 3 kez de Senegal A Milli Takım forması giydi.







