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Son dakika! Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao, resmen Al Ahli'de

Fatih Karagümrük'ün Ocak 2020'de 75 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Alassane Ndao'nun yeni takımı belli oldu. Geçen sezon ligde 11 gol, 9 asistlik performans sergileyen ve ismi 4 büyüklerle de anılan Ndao, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 20:00 Son Güncelleme:
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Son dakika! Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao, resmen Al Ahli'de

Fatih Karagümrük'ün sadece 75 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek Dakar Sacre Coeur'dan kadrosuna kattığı Alassane Ndao'nun yeni takımı belli oldu. İstanbul ekibiyle TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve Süper Lig 'deki ilk sezonunda 11 gol 9 asistlik performans sergileyen Ndao, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.



Al Ahli, ismi 4 büyüklerle de anılan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. Senegalli yıldız için Al Ahli'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli ödediği gelen haberler arasında. 

Fatih Karagümrük formasıyla 59 resmi maça çıkan ve 14 gol, 14 asistle skora katkı sağlayan Ndao, 3 kez de Senegal A Milli Takım forması giydi.


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