Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan ve Stjepan Tomas ile yollarını ayırıp takımı Sumudica'ya emanet etmeye hazırlanan Çaykur Rizespor, transferde de atağa kalktı. Karadeniz ekibi, Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Erik Sabo'yu kadrosuna kattı. Karagümrük'ten ayrılan ve Süper Lig'den birçok talibi olan Sabo, Rizespor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İstikrar abidesi!

Yeni bir yapılanmaya giden Fatih Karagümrük'e Hapoel Beer Sheva'dan Temmuz 2019'da transfer olan Sabo, sergilediği performansla alkış toplamıştı. Karagümrük'ün dinamosu olan Sloven orta saha, çıktığı 34 resmi maçta 10 gol, 5 asistlik bir performans sergileyerek ve Karagümrük'ün 36 yıllık Süper Lig özlemini dindiren kadronun en önemli isimleri arasında ön plana çıkmıştı.

Erik Sabo, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu oldu. (34 maç, 10 gol)

Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Sabo, rakip filelere 5 gol bıraktı. Slovakya Milli Takımı'nda da forma giyen Sabo, önümüzdeki günlerde resmen Çaykur Rizespor'un oyuncusu olacak.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







