Süper Lig 'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar yapılanma süreçlerini tamamlamak için çalışmalarına başladı. Yeni sezon başlamadan şok bir haber VavaCars Fatih Karagümrük'ten geldi. İstanbul ekibi, teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı.

Süper Lig'de 22 maçta 10 galibiyet

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun 17. haftasında Francesco Farioli'nin yerine kırmızı-siyahlıların başına geçen Demirel, takımının başında toplam 25 müsabakaya çıktı. Fatih Karagümrük ile 22 Süper Lig maçına çıkan Volkan Demirel 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca 3 Türkiye Kupası maçında Fatih Karagümrük'ün başında yer alan Demirel, 2 galibiyet alırken 1 kez de mağlup oldu.





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Genç teknik adam ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu:

Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı.

Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum.

Karagümrük de açıkladı

Konuyla ilgili kısa süre sonra Karagümrük'ten de açıklama geldi ve şu ifadeler kullanıldı:

Teknik Direktörümüz Sn. Volkan Demirel’e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz.





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