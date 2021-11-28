Süper Lig 'in namağlup lideri Trabzonspor , 14. hafta maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirvede tek başına kalan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, İstanbul deplasmanında kazanıp yoluna fire vermeden devam etmeyi hedefliyor. 2 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli'li Karagümrük ise güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak.

Bu zorlu maç öncesi yapılan açıklamada karşılaşmanın VAR hakeminin Özgüç Türkalp olacağı duyuruldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.







