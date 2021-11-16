2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Milli Takımımız, deplasmanda Karadağ ile son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanırken rakibimizde Covid-19 şoku yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Stevan Jovetic, Nebojsa Kosovic ve Adam Marusic'in koronavirüse yakalandığı Karadağ'da şimdi de forvet Uros Djurdjevic'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.





Karadağ Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada aşı olmamış oyunculara yapılan rutin testler sonucunda Djurdjevic'in koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Takımdan izola edilen oyuncunun tedavisine başlanırken Türkiye karşısında takımla birlikte olamayacağı aktarıldı.

İspanya'da Sporting Gijon forması giyen forvet, elemelerde 7 maçta oynarken 6'sına ilk 11'de başlamıştı.