Yayıncı kuruluş beIN Sports Beşiktaş'ın, West Bromwich'in Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaştığını ve tecrübeli futbolcunun şu an İstanbul'da olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili resmi açıklama, oyuncunun kendisinden geldi.

Transfer haberlerinin gündeme gelmesinden sonra 32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. Grosicki eşi ile birlikte sadece tatil amaçlı İstanbul'da bulunduğunu belirtti. Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Eşimle İstanbul'da keyifli zaman geçiyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.









Ayrıca Orta Çizgi adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları böyle bir transferin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Championship'te 42 maça çıktı ve 8 gol, 7 asistlik performansa imza attı. Grosicki kariyerinde Legia Varşova, Pogon, Sion, Jagiellonia, Sivasspor, Rennes, Hull City ve West Brom formalarını giydi.

Kamil Grosicki, 73 kez milli takım formasını terletti.











