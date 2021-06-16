Aboubakar ve Billong için Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT), Türkiye Ligi'nde 'Yılmaz Aslanlar' Vincent Aboubakar ve Eric Billong'un isimlerinin geçtiği iddia edilen bir şike vakasının varlığını sosyal ağlardan öğrendi. İki Kamerunlu oyuncu, Vincent Aboubakar'ın mensubu olduğu Beşiktaş 'ın 1 Mayıs 2021'de Jean-Claude Billong'un takımı Hatayspor maçında büyük bir farkla kazanmasının ardından saçma sapan imaların kurbanı oldular.

FECAFOOT, bu oyunculara yöneltilen ve hiçbir delile dayanmayan suçlamaların zayıflığı, basitliği ve boşluğu karşısında büyük öfke besliyor. Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong, her zaman dikkat çekici sportif davranışları ve kusursuz etik ile karakterize edilen iki Yılmaz Aslan'dır.

Bu bağlamda, FECAFOOT, Indomitable Lions'ın iki oyuncusuna tamamen güvenir ve onlara hedef oldukları asılsız iddialar karşısında tüm desteğini vermektedir.

Ayrıca, antrenör Antônio Conceiçâo tarafından da onaylandığı üzere, Kamerun'daki futbolcu seçimi, herhangi bir müdahale olmaksızın antrenörün sorumluluğundadır. Bu seçim, yalnızca spor performansına dayalı olarak elde edilir.

İşte Kamerun'un yaptığı açıklamanın orijinal metni;

Kaynak: Skorer