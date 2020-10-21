Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, dün Premier Lig kadrosundan çıkarılması üzerine bir açıklama gerçekleştirdi ve bu açıklamada, "Ne olursa olsun şans bulmak için savaşmaya devam edeceğim ve Arsenal'deki 8. sezonumun bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.





İşte Mesut Özil'in açıklamasının tam metni:

"Bu, son yıllarda formasını giydiğim Arsenal'in taraftarlarına yazması zor bir mesaj. Şimdilik Premier Lig sezonu için kaydedilmemiş olmak beni gerçekten büyük hayal kırıklığına uğrattı. 2018'de yeni sözleşmemi imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'e sadakatimi ve bağlılığımı taahhüt ettim ama bunun karşılıksız kalması beni üzdü. Belki kısa süre sonra tekrar kadroya dönme şansı olabilir diye her hafta geçtikçe olumlu bakmaya çalıştım. Bu nedenle şimdiye kadar sessiz kaldım. Corona virüs nedeniyle lige ara verilmeden önce menajerimiz Mikel Arteta yönetimindeki gelişmelerden çok memnundum. Olumlu bir izlenim vardı ve performans anlamında da gerçekten iyi bir seviyede olduğumu söyleyebilirim. Ama sonrasında işler yine değişti ve artık Arsenal için futbol oynamama izin verilmedi. Başka ne söyleyebilirim ki? Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Londra'da hâlâ evimde gibi hissediyorum. Bu takımda hâlâ birçok iyi arkadaşım var ve hâlâ bu kulübün taraftarlarıyla güçlü bir bağ hissediyorum. Ne olursa olsun şans bulmak için savaşmaya devam edeceğim ve Arsenal'deki 8. sezonumun bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim. Size söz veriyorum ki alınan bu karar düşüncelerimi hiçbir şekilde değiştirmeyecek. Antrenmanlara devam edeceğim ve elimden geldiğince mümkün olan her yerde sesimi adalet için kullanmaya devam edeceğim"