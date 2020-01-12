Son dakika haberi: A Milli Takımımız’ın EURO 2020 elemelerinde gösterdiği harika performansla finallere kalmasında büyük pay sahibi olan Merih Demiral, son haftalarda gösterdiği performansla Juventus'un vazgeçilmezleri olmayı başarmış ve Matthijs de Ligt'ten formayı kapmıştı.

Serie A'nın 19. haftasında Juventus, Roma'ya konuk olurken 3. dakikada ağları sarsan milli futbolcumuz, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü kaydederken, 16. dakikada ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Aleksandar Kolarov ile kafa topuna çıkan Merih Demiral, yere dengesiz düşünce ayak bileğinden sakatlandı. Merih Demiral oyuna girmek için ısrar etse de teknik ekip yıldız futbolcuyu yedek kulübesine aldı ve Matthijs de Ligt yerine dahil oldu.

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