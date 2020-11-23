İtalya Serie A ekibi Juventus, Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle 10 gün takımdan ayrı kalacağını açıkladı. Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada Merih'in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi. Merih Demiral, Juventus'un Cagliari'yi 2-0 yendiği maçta Cristiano Ronaldo'ya asist yapmıştı.

Torino ekibinde tecrübeli savunmacı Giorgio Chiellini de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. Juventus'un geçtiğimiz sezon Ajax'tan transfer ettiği genç stoper Matthijs De Ligt de omuz sakatlığı nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı.



