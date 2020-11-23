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SON DAKİKA | Juventus'a Merih Demiral şoku

Son dakika haberi... Juventus'ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı ekip, Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle 10 gün takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

23 Kasım 2020, Pazartesi 14:11 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Juventus'a Merih Demiral şoku

İtalya Serie A ekibi Juventus, Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle 10 gün takımdan ayrı kalacağını açıkladı. Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada Merih'in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi. Merih Demiral, Juventus'un Cagliari'yi 2-0 yendiği maçta Cristiano Ronaldo'ya asist yapmıştı.

Torino ekibinde tecrübeli savunmacı Giorgio Chiellini de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. Juventus'un geçtiğimiz sezon Ajax'tan transfer ettiği genç stoper Matthijs De Ligt de omuz sakatlığı nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı.

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