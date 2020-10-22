Son dakika... Juventus, Ozan Kabak transferi için harekete geçti

Milan'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği, Virgil van Dijk'ın şanssız sakatlığı sonrası Liverpool'un devreye girdiği iddia edilen Ozan Kabak'a bir dev daha kanca attı. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, milli oyuncu için devreye girdi. Calciomercatoweb'in haberine göre; Çizme ekibi, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor. Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Juve, Ocak transfer döneminde temsilcimizi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlayacak.

Schalke 04, kolay kolay bırakmayacak

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin bu transferde ısrarcı olduğu vurgulanırken, Schalke 04 cephesinin Ozan'ı kolay kolay bırakmayacağı belirtildi. Milan'ın da istediği Ozan için Juventus'un 22 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif ile Alman ekibinin kapısını çalacağı ifade edildi.

20 yaşındaki başarılı stoper, İtalya'ya transfer olması durumunda Merih Demiral, Mert Müldür ve Mert Çetin'in ardından Serie A'da mücadele edecek bir başka milli takım stoperi olacak.

Sözleşmesi 2024 Haziran'ında sona erecek

Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'da 2018/19 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan 20 yaşındaki stoper, aynı sezonun devre arasında 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a satılmıştı. Altı ay sonra da 15 milyon euro bedelle şu anki takımı Schalke'nin yolunu tutan genç yıldızın mevcut sözleşmesi 2024 Haziran'ında sona erecek.

Ozan, bu sezon forma şansı bulduğu 2 maçta takımına gol ve asis katkısında bulunamadı.