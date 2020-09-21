Juventus'ta forvet transferi çıkmaza girdi... Arjantinli golcü ile yollarını ayıran Juventus, ilk olarak yerine Napoli'den Milik'i almak istemiş, ardından Barcelona'dan Luis Suarez ile görüşmüş ve en son Roma'nın forveti Dzeko ile anlaşma yoluna gitmişlerdi.

İtalyan kulübü son olarak Atletico Madrid'in forveti Alvaro Morata'da karar kıldı. Eski oyuncusu için Juventus'un Atletico ile 9 milyon euro kiralama ve 2021 Haziran ayına kadar satın alma opsiyonu ya da 2022 yılına kadar kirayı uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Torino ekibi Morata sözleşme şartlarında anlaşmaya varırken İspanyol golcü 2025 yılına kadar olan bir sözleşmeyi kabul etti. Atletico Madrid'in Luis Suzarez'i açıklaması ve Morata'nın İtalya'ya gitmesi bekleniyor.